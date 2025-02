Ilfattoquotidiano.it - “È un vampiro, l’hanno decapitato”: le parole degli esperti dopo l’incredibile ritrovamento in una tomba

Ildi una sepoltura insolita fa gridare nuovamente al. È stato il sito arkeonews.net a pubblicare il primo febbraio scorso i risultati dell’analisi dello scheletro maschile ritrovato nel sito archeologico di Rašaška (o Ra?eša), situato nella parte orientale della Croazia. In uno strato sotto il pavimento di una chiesa, è stata scoperta un’interessanterisalente al XV-XVI secolo d.c. contrassegnata con il numero 157. I resti del defunto sarebbero stati spostati intenzionalmente sotto la chiesa e sul suo corpo sono state trovate due pietre attaccate alla testa e ai piedi. Una scoperta che durante un convegno storico-archeologico ha fatto parlare di sepoltura “vampirica” legata alle credenze nell’Europa medievale orientale. Come scrive arkeonews, in un’e-mail a Live Science, Nataša Šarki?, un’archeologa indipendente che ha studiato il, ha affermato: “Sappiamo che in molti paesi slavi la credenza negli spiriti maligni è persistita anchel’adozione del cristianesimo.