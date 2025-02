Ilrestodelcarlino.it - E tra i piccoli prevale il pessimismo

Il 2025, secondo quello che scaturisce dall’Osservatorio regionale di Confartigianato realizzato in sinergia con i territori, è iniziato con prospettive incerte, che inducono le micro e piccole imprese ad un cauto, in particolare tra le imprese del manifatturiero e costruzioni. Infatti il saldo sulle aspettative di fatturato per i primi sei mesi 2025 è negativo (-7,8 punti percentuali). Gli ultimi dati riferiti ai primi 9 mesi del 2024 vedono le esportazioni regionali in flessione (-1,5%). Pesa in particolare il calo nella meccanica, migliore tenuta invece per l’export di mpi (+1,6%). Destano preoccupazioni per il futuro i segnali di discontinuità dati dalla politica dei primi tre paesi partner: Stati uniti, Germania e Francia. Nei primi 9 mesi del 2024 l’occupazione tiene (il tasso di occupazione cresce di +0,2 punti), ma aumenta il ricorso alla cassa integrazione (+53,7% ore autorizzate).