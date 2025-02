Lanazione.it - E-state Insieme, 500mila euro per realizzare centri estivi per bambini e ragazzi

Firenze, 13 febbraio 2025 -diurni o residenziali per avvicinarsi al teatro, al cinema, alla musica, con laboratori per scoprire i mestieri dell’artigianato, con attività sportive o gite all’aria aperta, per imparare a usare meglio i propri tablet, ma soprattutto per trascorrere le vacanze estiveagli amici. Torna il bando E-di Fondazione CR Firenze, alla sua settima edizione, che mette a disposizione 500 milaper le attività proposte adurante la pausa estiva. Isaranno gratuiti per idi famiglie con reddito sotto i 20 miladi Isee. Lo scorso anno il bando ha dato la possibilità di organizzare 49sul territorio della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Arezzo e Grosseto. Fino al 25 marzo le associazioni del Terzo Settore possono presentare i loro progetti destinati aidelle scuole primarie o secondarie di primo grado, in collaborazione con le scuole e gli enti locali.