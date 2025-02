Liberoquotidiano.it - E' Silvia Onofri il nuovo ceo di Miu Miu del gruppo Prada

nominanuova ceo di Miu Miu che con i suoi maglioncini in cashmere e l'Arcadie bag è diventato il motore di crescita delgiovane di Miucciae Patrizio Bertelli.prende il posto di Benedetta Petruzzo, che lo scorso autunno ha lasciato per passare a Christian Dior Couture (Lvmh). L'comincerà a lavorare dal 26 febbraio, Il suo percorso nella moda, dopo gli studi a La Sapienza di Roma e corsi di specializzazione alla London School of Economics e la Greenwich University, è iniziato in Bulgari. Per proseguire con ruoli di crescente responsabilità in Bally: qui la manager è arrivata a ricoprire la posizione di ceo per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa e in seguito di chief commercial global wholesale. Nel 2023 è infine entrata in VF Corporation per fare ordine tra i giacconi e le felpe Napapijri.