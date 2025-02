Iodonna.it - E scherza con Katia Follesa: «Ci siamo viste a finale Miss Italia»

Sanremo, 13 feb. (askanews) – «le co.co.co di Carlo Conti. Quest'anno ho detto sì, anche se 10 anni fa ti avevo detto 'no'. Io con Carlo Conti ho vinto»: così Miriam Leone, che questa sera sarà una delle tre co-conduttrici del Festival di Sanremo. «Me lo ricordo.arrivate insieme. Poi tu hai avuto la meglio», altra co-conduttrice.«Sono una fan di Sanremo, viva la musicana», conclude Miriam Leone.