È ovvio | come potrebbe mai chi vive con un peloso - e magari ci dorme pure - innamorarsi di chi non ama gli animali? Un' indagine lo conferma e diverse app di dating aiutano gli incontri

Il 67% degli italiani nonavere una relazione con qualcuno che non ama gli. È quanto risulta da un’Santévet (principale compagnia assicurativa francese per la salute degli). L’affetto dei loro cani e gatti è ormai un valore fondamentale. Non solo, i quattrozampe possono diventare un ponte per entrare in contatto con altre persone che condividono la stessa passione e, di conseguenza, stili di vita e spesso valori simili. Tra passeggiate al parco, eventi a tema e social network, i compagni a quattro zampe facilitano le interazioni naturali e spontanee. Non stupisce dunque che, anche quando si cerca un partner, lo si cerchi nella medesima cerchia: l’esempio di Rudy Radcliffe e Anita, ne La carica dei 101, è sempre valido. In tempi recenti, per soddisfare questa naturale propensione sono nate anche alcune app dispecifiche: per fare incontrare i proprietari egli