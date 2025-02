Ilrestodelcarlino.it - È morto Roberto ‘Forno’ Dallari: lutto nel Reggiano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Carpineti (Reggio Emilia), 13 febbraio 2025 - Il calcio era il suo pane. Nella sua inconfondibile pandina bianca con la scritta marrone "Forno Valestra" con cui portava in giro pagnotte e tere del panificio di famiglia, non mancava mai una rete piena di palloni.era sempre pronto a lanciarli nel campo sportivo per far divertire i ragazzi. Generazioni di giovani che oggi lo piangono. "Robby" o "Forno" - come era chiamato da tutti - èmercoledì all'età di 70 anni. A dicembre era stato colpito da un ictus e non si è più ripreso. Un uomo generosissimo fino all'ultimo: come da sua volontà, ha donato gli organi. Ha gestito il forno di Valestra che fu creato del padre Domenico, nella piccola frazione alle pendici dell'omonimo monte a forma di panettone, contribuendo a renderlo famoso e portare il loro pane - realizzato artigianalmente, con un lievito madre da oltre 50 anni e completamente naturale - in tutta la provincia e non solo.