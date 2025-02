Sport.quotidiano.net - E l’aquila tornò a volare in Brianza: "La mia idea per rompere un tabù"

Una domenica da “star“ non si nega a nessuno, soprattutto ad una povera aquila “sfrattata“ dopo dodici anni di voli in libertà da casa sua (l’Olimpico di Roma, sponda biancocelste) per “colpe“ di altri. E così, spentisi i riflettori del caos mediatico durato un mese, Olimpia è finalmente tornata ad alzarsi in cielo. Traslocando, lei icona indiscussa della tifoseria laziale, dal prestigioso palcoscenico della serie A a quello meno nobile ma certamente assai dignitoso della serie D. L’invito è arrivato dalla Lombardia, il mittente la Folgore Caratese del vulcanico patron (ed editore dell’emittente Sportitalia) Michele Criscitiello, il quale domenica scorsa ha voluto ospitare l’ormai ex “falconiere“ del club biancoceleste Juan Bernabè (cacciato dal presidente Claudio Lotito per qualche foto intima sui “social“ poco gradita) e la sua meravigliosa aquila sul campo dello Sportitalia Village in occasione del match contro il Breno (valido per la ventisettesima giornata di campionato), vinto di slancio dai padroni di casa con il punteggio di 4-2 dopo novanta minuti pirotecnici.