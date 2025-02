Zonawrestling.net - Dynamite 12.02.2025 Verso Grand Slam Australia

Leggi su Zonawrestling.net

Benvenuti all’analisi di, andato in scena dall’HEB Center di Cedar Park, Texas. Una puntata importante che ci avvicina ale eventono, con due match titolati in programma e l’atteso confronto tra MJF e Dustin Rhodes.Lo show si apre con un video che mostra i lottatori impegnati nei match della serata mentre si preparano nel backstage. Max Caster poi fa il suo ingresso sul ring, mostrando un documento che prova come abbia registrato il trademark “The Best Wrestler Alive” e lancia una sfida aperta, vantandosi di aver cacciato dalla AEW Billy Gunn e Anthony Bowens.Hangman Page vs Max Caster (1,5 / 5) Match brevissimo. Caster cerca di nascondersi tra il pubblico ma viene stanato da Page. Rientrati sul ring, Caster riesce a portare a segno una hurricanrana, ma Page si rialza subito e chiude la contesa con una Sliding Lariat seguita dalla Buckshot Lariat.