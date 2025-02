Gamberorosso.it - Duro bilancio per l'export di vini e spirits francesi: secondo anno col segno meno

Leggi su Gamberorosso.it

Un 2024 particolarmente complicato per la categoriae spirit. I segnisi sprecano.i dati Fevs, la federazione che riunisce gli esportatori, ha reso noti gli ultimi dati durante la fiera di Wine Paris. I 15,6 miliardi di euro complessivi significano un -4% a valore e un -0,1% a volume, con la categoria deiche scende a 10,95 miliardi di euro (-3%, con oltre 330 milioni di euro inin un), a fronte di volumi in lieve rialzo dello 0,7%, e la categoria spirit che perde ben 6,5 punti percentuali a valore, a quota 4,4 mld di euro, con volumi in calo dell'1,8 per cento. Si tratta delcalo consecutivo, dopo quello del 2023 (-5,9% a valore e -10,4% a volume). Dal 2022, la filiera die spirit ha perso 29 milioni di casse esportate.Crollo Champagne e CognacSono le bollicine più famose al mondo a trainare verso il basso ildell'francese di