Duro attacco di Prima Montevarchi al Pd | Sono rimasti fermi al pane e olio

Arezzo, 13 febbraio 2025 – "trascorsi otto anni dal 2017, ma il Pd è rimasto fermo al pan con l'". Il movimentoattacca l'opposizione in merito alle ultime vicende che hanno fatto discutere anche a livello nazionale, sottolineando come il Partito Democratico sia assolutamente incapace di proporre alternative alla politica di questa amministrazione, riducendosi spesso alla "polemica becera fine a se stessa". "Con la forza che ancora esercitano nel mondo dei media - ha aggiunto il coordinatore politico Fabio Rossi - non hanno avuto riguardo a diffondere l'immagine della città in modo negativo facendola apparire come un luogo di mostri dell'infanzia, dove si affamano i bambini poveri, infangando così tutti i cittadini.uguali ai loro capi di Roma: pur di attaccare il governo per i loro interessi politici personali non si risparmiano nel gettare in luce tutta l'Italia e gli italiani agli occhi del mondo".