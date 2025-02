Ilfattoquotidiano.it - Duran Duran tra le più grandi band della new wave. Non siete d’accordo? Vi spiego perché

Questa sera, giovedì 13 febbraio 2025, icelebrano il loro ritorno a Sanremo, a quarant’anni dalla loro ultima esibizione al Festival.L’occasione mi ha spinto a scrivere un post qualche giorno fa, in cui li menzionavo tra leNew. Apriti cielo. Alcuni (meno male, non tutti) sono insorti: icon la New? Ma per favore. Nulla a che vedere con i Joy Division, niente a che fare con i Cure. Stessa solfa da decenni, una di quelle convinzioni incrollabili che si tramandano dagli anni 80, tra luoghi comuni e beata ignoranza. Eppure, la realtà è un’altra. E a chiarirla, oltre ai fatti, mi ha aiutato Giancarlo Punzi, giornalista e critico musicale, profondo conoscitorescena post-punk edi Simon Le Bon. Il confronto con lui è stato illuminante, e lo ringrazio per avermi aiutato a mettere a fuoco alcuni aspetti sul gruppo.