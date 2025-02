Metropolitanmagazine.it - Duran Duran a Sanremo, la storia del gruppo e il significato del nome: chi sono i componenti oggi

Ilè stato fondato nel 1978 da John Taylor (chitarrista, bassista), Nick Rhodes (sintetizzatore) e Stephen Duffy (voce e basso), compagni di scuola appassionati di artisti glam e synth pop del periodo quali Roxy Music, David Bowie e Ultravox. Ildel, suggerito da Taylor, si ispira a quello dello scienziato Dr.d, il personaggio di Milo O’Shea del film di fantascienza Barbarella. Nel film,d è uno scienziato che mira alla conquista e alla sottomissione del pianeta Terra. Per trovare degli alleati, si rifugia sul pianeta Sogo, dove, alla corte della Regina Nera, mette a punto il suo Orgasmatron, un’arma che debella le vittime per sfinimento sessualeIhanno venduto nella loro carriera oltre 100 milioni di dischi. Il loro primo singolo Planet Earthè considerato il più rappresentativo del new romantic.