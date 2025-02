Veronasera.it - "Due più due fa cinque" debutta al Teatro Santa Teresa con Micromega

Sabato 1 marzo alle ore 21.15 al Tetro S.la Compagniapresenta "DUE PIU’ DUE FA" per la regia di E.Matrella. Commedia brillante in due atti di Vanessa Veronesi.L'amicizia tra donne non sempre porta al risultato sperato. Due amiche sposate (felicemente?) cercano.