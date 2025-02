Anteprima24.it - Due giorni a Benevento per i 120 anni del Rotary Internazionale

Tempo di lettura: 3 minutiDomani, venerdì 14 febbraio alle ore 17.30, e dopodomani, sabato, alle ore 10, al Teatro de La Salle di, saranno celebrati i 120del. Interventi saranno tenuti dal Governatore del Distretto2101 della Campania, Antonio Brando, dal sindaco di, Clemente Mastella, dal Rettore dell’Università degli Studi del So, Gerardo Canfora, dall’Assessore alla Cultura del Comune di, Antonella Tartaglia Polcini e dai presidenti dei Clubdel So: Erminia Mazzoni, Francesco Madonna, Margherita Giordano, Angelo Finella, Rino Bottillo, Armando Lucci. Seguiranno gli interventi di Linda Ocone, Giuseppe Palmieri, Ilary Furno, Antonio Renna. Dopodomani, sabato, alle ore 10, è in calendario la relazione del Governatore Antonio Brando sui 120di vita del