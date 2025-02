Gamberorosso.it - Due fratelli rilanciano la “via araba” nel quartiere romano Centocelle

Arriviamo al Mercato Arabo lasciandoci alle spalle la chiesa di San Felice da Cantalice - è una gioia per gli occhi vedere nelle giornate assolate così tanti bimbi giocare sul piazzale della chiesa o nel parchetto a lato - percorrendo la trafficata via dei Castani che, a dire il vero, acquisterebbe decisamente più dignità se solo il progetto di pedonalizzazione avesse un seguito. Da qui imbocchiamo a destra via degli Aceri per raggiungere il Mercato Arabo. L'appuntamento è con Abramo, che insieme al fratello Hassan gestisce da ormai dodici anni questo bazar di cose buone.La storia del Mercato Arabo di«Il negozio in origine ha inaugurato a Napoli nel 1985», racconta Abramo, che in seguito a degli scambi su WhatsApp scopriamo chiamarsi in realtà Rabeh Ibrahim. «Successivamente mio padre ha aperto questo negozio in via degli Aceri per mio zio, che poi si è trasferito in Marocco sconvolgendo i piani e spingendo la nostra famiglia a spostarsi a Roma nel 2012».