Lanazione.it - Droga nel capannone. Arresto convalidato 300 chili di hashish

di Antonia CasiniPISASono 300 idisequestrati oltre una settimana fa in una Bientina, come aveva anticipato La Nazione. Un 40enne di origini straniere è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. L’per l’uomo, assistito dall’avvocato Gabriele Dell’Unto del foro di Pisa, è stato giàe resta in carcere. Il 40enne era stato trovato dagli agenti della squadra mobile vicino alindustriale. I poliziotti - la ricostrusione - hanno notato un’auto sospetta e hanno osservato il guidatore che prendeva pacchi voluminosi dalla struttura per poi posizionarli sulla vettura. Da qui il controllo. È stato lo stesso giovane a rivelare il contenuto dei pacchi: stupefacente. Quindi le perquisizioni nele nella macchina. Gli investigatori hanno trovato in tutto 43 involucri e circa 26mila euro in contanti.