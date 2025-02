Dayitalianews.com - Drammatico incidente prima dell’alba: auto con a bordo due giovani si ribalta e si disintegra… Ferite due ragazze, entrambe in modo serio. Il ricovero in due ospedali romani. Lo schianto lungo la Tangenziale Est di Roma

Gravenella notte alaEst, dove un’con aduedonne si èta, per cause che sono ancora in fase di accertamento. Il sinistro è avvenuto intorno alle 4:30 di giovedì 13 febbraio 2025.Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi e gli agenti della Polizia Locale del Gruppo II Sapienza, incaricati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.Due, una è in gravi condizioniNell’le occupanti del veicolo sono rimaste. Una delleè stata trasportata all’ospedale San Giovanni, mentre l’altra è stata condotta al Policlinico Umberto I.Le condizioni di una delle duesarebbero particolarmente serie, ma al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sul suo stato di salute.