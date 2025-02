Cityrumors.it - Dramma in città, auto su folla: bilancio terribile

Leggi su Cityrumors.it

Una vettura è arrivata con velocità e violenza su unaprovocando diversi feriti. È stato fermato il responsabile: si parla di attentatoUna manifestazione a Monaco di Baviera si è trasformata in tragedia. Come raccontato dai media locali, una macchina è piombata ad alta velocità sullaprovocando il ferimento di 28 persone. Al momento non si hanno notizie di deceduti.insu(Ansa) – cityrumors.itStando alle prime informazioni, lerità locali hanno fermato un uomo di 24 anni di origine afghana e per questo motivo si parla di un attentato terroristico. Sono comunque in corso le indagini per ricostruire meglio l’accaduto.Notizia in aggiornamentoL'articoloinsuproviene da Cityrumors.