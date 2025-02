Dayitalianews.com - Dramma della solitudine in provincia di Latina: pensionato di 71 anni trovato morto in un garage. Si indaga

Une del disagio sociale si è consumato nel pomeriggio di ieri ad Aprilia, dove il corpo senza vita di un uomo di 71è stato rinvenuto all’interno di undi proprietà comunale. La scoperta è avvenuta in via Francia, nel quartiere 167, da parte dei Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, affiancati dalla Polizia Locale e dai Vigili del Fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza l’area.Chi era la vittimaLa vittima è un uomo di origine italiana, originario di Nettuno, da tempo senza una dimora stabile. Viveva ai marginisocietà e risultava seguito dai Servizi Sociali. Quelabbandonato,libero, era diventato per lui un rifugio di fortuna, un riparo precario per affrontare le notti più fredde.Indagini in corso sulle cause del decessoAl momento le cause del decesso non sono ancora state chiarite, anche se l’ipotesi più probabile sembra essere quella di una morte naturale.