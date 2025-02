Screenworld.it - Dragonero: saga fantasy o ritratto di un mondo?

Leggi su Screenworld.it

Ila fumetti in Italia non ha sempre avuto vita facile, soprattutto all’interno del ricco parterre dei personaggi di Sergio Bonelli Editore. All’interno di serie cult dell’editore non sono mancate suggestione, ma l’idea di lanciare una serie mensilerappresenta uno dei momenti centrali nel rinnovamento bonelliano avviatosi all’inizio del nuovo millennio.Quando nel 2007, all’interno della collana dei Romanzi a Fumetti, fa la sua apparizione Ian Aranill, il fascino dell’Erondar non tarda a farsi sentire. La creatura di Luca Enoch e Stefano Vietti, infatti, sembra andare a colmare un vuoto all’interno dell’offerta fumettistica del periodo, tanto che in Bonelli, dopo un’attesa di sei anni, Ian Aranill diventa protagonista della prima seriebonelliana: