Dove si paga la Tari più alta, in Toscana c'è la città più cara: la classifica

La Tassa sui Rifiuti () è una delle imposte più note, ma anche meno amate, dai cittadini italiani. Nonostante questo, è innegabile che svolga un ruolo cruciale nel mantenimento del decoro urbano e nella gestione efficiente dei rifiuti.Masidi più einvece questa tassa è più economica? Secondo un’indagine realizzata dal Servizio Stato Sociale, Politiche Fiscali e Previdenziali, Immigrazione delle Uil, il costo maggiore si registra a Pisa con 595 euro medi l’anno a nucleo, mentre a La Spezia risulta la tassa più bassa con 170 euro diall’anno. Vediamo lacompleta.Pisa è lacon lapiùCome per molte altre spese, infatti, anche per lasi riscontrano differenze significative tra le diverse province italiane. L’indagine, condotta dal Servizio Stato Sociale, Politiche Fiscali e Previdenziali, Immigrazione della Uil, sotto la direzione del segreo confederale Santo Biondo, ha rivelato un aumento generalizzato di questa tassa in tutte le aree geografiche del Paese.