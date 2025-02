Liberoquotidiano.it - "Dove incontrerò Vladimir Putin". Russia-Ucraina, ci siamo: lo storico annuncio di Donald Trump

Nella giornata di ierihanno avuto una conversazione telefonica in seguito alla quale, ha reso noto il presidente americano, Mosca e Washington "inizieranno immediatamente i negoziati" sulla guerra in. I due leader si sono anche invitati a vicenda nei rispettivi paesi.ha informato Volodymyr Zelensky del colloquio. Secondo il presidente ucraino, la discussione si è concentrata "sulle possibilità di raggiungere la pace". "Stiamo definendo le misure congiunte con l'America per porre fine all'aggressione russa e garantire una pace affidabile e duratura", ha affermato. In seguito alla telefonata conha specificato che il suo primo incontro con il leader del Cremlino sarà "probabilmente in Arabia Saudita". "Lui verrà qui, io andrò là, e probabilmente ci incontreremo per la prima volta in Arabia Saudita", ha detto il Tycoon ai giornalisti alla Casa Bianca, senza fornire una data precisa.