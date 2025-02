Cultweb.it - Dove colpirà l’asteroide YR4, può davvero distruggere una città? Facciamo chiarezza

Leggi su Cultweb.it

2024 YR4 è stato scoperto nel dicembre 2024 e ha attirato l’attenzione della comunità scientifica per la sua possibile traiettoria di collisione con la Terra. Attualmente, le stime indicano una probabilità del 2% che possa colpire il nostro pianeta il 22 dicembre 2032. Probabilità di che diminuiranno ulteriormente nei prossimi anni con nuove osservazioni e calcoli più precisi. Ma nonostante questo, il corpo celeste merita comunque un attento monitoraggio. Anche perché i potenziali luoghi di impatto includono l’Oceano Pacifico orientale, il Sud America settentrionale, l’Atlantico, l’Africa, il Mar Arabico e l’Asia meridionale. Al momento è stato classificato al livello 3 sulla Scala di Torino, che valuta il rischio di impatti cosmici.asteroide in viaggio verso la Terra (fonte: Pexels)Il suo diametro è compreso tra i 40 e i 90 metri, dimensioni che, in caso di impatto, potrebbero causare gravi danni su scala locale.