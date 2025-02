Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juventus: brasiliano in netta crescita ma c’è un aspetto che va risolto. L’equivoco sull’ex Aston Villa

di RedazioneNews24inma c’è unche vagiocatore di proprietà dell’L’edizione odierna di Tuttosport ha posto l’attenzione su, centrocampista di proprietà dellaarrivato in estate dall’per una cinquantina di milioni di euro.Dopo una prima metà di stagione ampiamente al di sotto delle aspettative ilè inripresa e sta crescendo dal punto di vista della condizioni e delle prestazioni in campo. Resta l’incognita legata al ruolo: Thiago Motta continua a vederlo regista, mentre l’anno scorso partendo da quella posizione aveva poi molta più libertà in avanti.Leggi sunews24.com