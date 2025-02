Donnarumma trattativa in chiusura | firma vicina

Leggi su Sportface.it

Le ultime sul futuro del portiere della Nazionale italiana in scadenza col PSG nel 2026 e finito nel mirino dell’Intertorna in Serie A? Nelle ultime settimane si è parlato molto di questa eventualità, per alcune fonti molto concreta visto che il portiere è in scadenza nel 2026 e col PSG c’è distanza sul capitolo rinnovo.stuzzica l’InterL’ex Milan stuzzica l’appetito dell’Inter, a caccia dell’erede di Sommer (36 anni compiuti a dicembre). In estate i nerazzurri hanno puntato su Josep Martinez, ma lo spagnolo non ha poi convinto Inzaghi. Tanto che ha giocato solo una partita, l’ottavo di Coppa Italia contro l’Udinese.Apertura ai nerazzurriIl classe ’99 di Castellammare di Stabia è aperto all’ipotesi Inter, dove ha tanti amici di Nazionale. Ad Appiano ritroverebbe inoltre l’amico Spinelli, suo preparatore a Parigi e dal 2023 allenatore dei portieri interisti.