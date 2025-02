Lanazione.it - Donna vittima di phishing, conto corrente prosciugato: il giudice condanna Poste

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 13 febbraio 2025 – In pochi giorni si è vista svuotare il propriopostale:di– truffa informatica con cui il malintenzionato inganna laconvincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso – una signora spezzina era stata ’alleggerita’ di circa ventimila euro senza neppure accorgersene. A distanza di quattro anni, il Tribunale civile della Spezia ha stabilito che quella truffa avvenne anche a causa di una “condotta negligente” diItaliane, obbligata per questo a risarcire la. I fatti avvennero nel febbraio del 2021, quando lautilizzò l’app BancoPosta per verificare l’assenza di eventuali limitazioni alla propria operatività. Dopo pochi minuti ricevette due sms, apparentemente provenienti daItaliane, che la invitavano a compilare un modulo online per evitare il blocco della carta.