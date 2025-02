Ilgiorno.it - Donna presa a martellate in testa dall’ex: migliorano le condizioni, ma resta in prognosi riservata

Roncoferraro (Mantova) – Reagisce bene alle cure Ibtissal El Baroudi, ladi 38 anni colpita alladalleinfertele dall'ex compagno e ricoverata all'ospedale Carlo Poma di Mantova. Secondo i medici, il decorso post operatorio è regolare anche se viene ancora mantenuta la. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti per escludere lesioni in altre parti del corpo in seguito alle percosse ricevute dall'ex compagno. Se tutto dovesse proseguire nel migliore dei modi non si esclude che la 38enne di nazionalità marocchina venga dimessa entro la prossima settimana. Laè ricoverata da lunedì scorso quando è stata aggredita nella sua abitazione a Villa Garibaldi di Roncoferraro dall'ex compagno, connazionale ora in carcere. A prle le prime cure era stato Abdel Karim Attaoui, anche lui marocchino, un corriere espresso che aveva appena consegnato un pacco e, sentite le urla in arabo della, è corso a soccorrerla.