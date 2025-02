Lettera43.it - Donald Trump ha detto che l’Ucraina non può entrare nella Nato

Il presidente degli Stati Unitiha dichiarato ai giornalisti di concordare con la Russia sul fatto chenon debba aderire alla. «Lo dicono da molto tempo, chenon puòin, e per me va bene», ha affermato.mercoledì ha rivelato di aver parlato con il presidente russo Vladimir Putin per avviare i negoziati per il cessate il fuoco. Ha poi parlato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, negando di starlo «escludendo» dai colloqui, ma lasciando intendere che potrebbe non essere rieletto dopo la fine del conflitto. Secondo le dichiarazioni di, gli Stati Uniti agiranno da mediatori nei futuri negoziati. Tuttavia, non sono ancora chiari i termini su cui si baseranno le discussioni. A preoccupare Kyiv e l’Unione europea, poi, è stato il duro discorso del capo del Pentagono, Pete Hegseth, in occasione della riunione del Gruppo di contatto per la difesa delavvenuto ieri a porte chiuse a Bruxelles.