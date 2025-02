Noinotizie.it - Domenico Iannacone a Taranto il 28 febbraio "Nuovi mondi"

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:Il giornalistasarà il protagonista del primo appuntamento di “, il Festival del Viaggio e della Scoperta”. L’evento è fissato per il prossimo venerdì 28, alle 21.00, e si svolgerà presso il Teatro Orfeo disi esibirà nel suo imperdibile monologo “Che ci faccio qui in scena”, un viaggio tra gli esclusi, gli invisibili e gli ultimi, spesso ai lasciati ai margini, che sono anche i protagonisti delle sue inchieste giornalistiche neorealistiche. Lo spettatore verrà condotto in un viaggio intimo ed emotivo tra i volti, le periferie, le voci dimenticate e i diritti negati che intrecciandosi, creeranno un mosaico di esperienze capace di stupire. Il palcoscenico si trasformerà, così, in un teatro civile, in cuisi farà promotore di denunce sociali, capace di raccontare le verità nascoste e dare voce a chi è stato lasciato ai margini.