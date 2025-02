Domani il primo board di AmCham Italy a Napoli città simbolo del Sud e delle sue potenzialità di sviluppo

Leggi su Ildenaro.it

Si terrà, “– si legge in una nota – del Mezzogiorno italiano esuedi”, la riunione a porte chiuse delof Directors di American Chamber of Commerce in. All’incontro, nella sede centrale della Petrone Group, parteciperanno tra gli altri, l’attuale presidente di, Stefano Lucchini, e il Consigliere Delegato Simone Crolla. “La scelta di tenere la riunione, per la prima volta nella storia centenaria di, nel capoluogo campano – prosegue la nota – , oltre a evidenziare l’importanza del Meridione in questa nuova faserelazioni transatlantiche, riflette anche il forte legame tra Italia e Stati Uniti in un momento di rinnovato slanciorelazioni transatlantiche e di crescente attenzione agli investimenti nel Sud Italia”.