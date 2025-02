Sport.quotidiano.net - Dolomiti Energia-Unahotels 85-80: final eight amara per Reggio. L'avventura finisce subito

Emilia, 13 febbraio 2025 – In semie di Coppa Italia ci va Trento, nonostante unavolitiva che ha giocato un match di buon livello, arrivando probabilmente corta dinele, e patendo, in particolare, perchè è lì che l'inerzia del match è cambiata, dopo l'espulsione di Faried a 4 dalla fine, per un duro fallo su Ellis. A colpire con costanza Cheatham e, prima dell'espulsione Faried aveva giganteggiato a lungo sotto i tabelloni. Winston è andato a corrente alternata. Male invece Barford. Data la posta in palio è il nervosismo a prevalere nella fase iniziale del confronto. Si segna poco, si sbaglia molto, anche in fase di impostazione tattica. Non a caso il tabellone, a metà periodo, recita uno scarno: 8-10. Un solido Faye propizia poi il primo abbrivio della contesa: per il +7 del 6’, che costringe Galbiati, coach degli atesini a chiamare time-out.