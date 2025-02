Calcionews24.com - Djimsiti nella storia dell’Atalanta: 274 presenze nerazzurre e superato il “capitano dei capitani” Glenn Stromberg

Leggi su Calcionews24.com

sempre più: 274con la maglia nerazzurra, superata una leggenda comeBeratsempre più leggenda nerazzurra, e non soltanto per quello che trasmette in campo, ma anche sotto il profilo dei numeri registrati in campo: raggiunta quota 274con la maglia. Con la partita disputata .