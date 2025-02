Cesenatoday.it - 'Divoratrice' di libri fantasy e horror apre una libreria per giovani in centro: "Una buona notizia, grande coraggio"

E' nata, in pienoa Cesena, in via Strinati 17, la'Damavoj' di Bazhena Alessandri, giovane di origine bielorusse. Al taglio del nastro il sindaco Enzo Lattuca che ha commentato: "Siamo la città del libro e questa è una, tra l'altro a pochi metri dalla Biblioteca.