Diverse ma complementari e con una voglia di seguire la liturgia del Dirige l' orchestra il maestro ma non solo

Stasera a Sanremo 2025 è la volta del tris Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini, co-conduttrici della terza serata. Per queste Charlie’s Angels (la bella, la simpatica, la confusionaria), pronte a dividersi il palco tra presentazione, letture degli autori delle canzoni, look e scale, sarà dura surclassare Nino Frassica e Cristiano Malgioglio, ma pure la cristallina ostensione di Bianca Balti (guerriera, madre, modella, esempio di forza, donna; mancavacristiana). “Miss Fallaci”, Miriam Leone porta in scena la giovane Oriana che sfida un mondo dominato dagli uomini X Leggi anche › La terza serata di Sanremo 2025: chi canta stasera e gli ospiti.