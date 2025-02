Ilfattoquotidiano.it - “Ditemi che è uno scherzo”: cosa c’è dietro il messaggio social di Ghali sul duetto di Noa e Mira Awad con “Imagine”

L’esibizione di Noa eal Festival di Sanremo 2025 ha scatenato un dibattito sui. La figura più nota che ha sottolineato la scena – ilsudi John Lennon cantata in diverse lingue come simbolo di pace per il Medio Oriente – è stata sicuramente quella, cantante e rapper nato a Milano da genitori tunisini. “che è uno” ha commentato con sarcasmo postando tra l’altro una foto con le gemelle del film Shining.che è unopic.twitter.com/PWPhHFtD0r—(@Foh) February 12, 2025L’accostamento è stato interpretato come una critica alla scelta di proporre sul palco due artiste israeliane. Noa – molto nota in Italia per aver cantato il tema principale della colonna sonora della Vita è bella di Roberto Benigni – da decenni fa sentire la voce della parte di israeliani che vogliono un percorso di pace.