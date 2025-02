Dayitalianews.com - Dissalatori, Schifani: “In arrivo 20 milioni di euro per avviare gli impianti”

“Dal governo nazionale arriveranno 20diper la fase di avvio deidi Gela, Trapani e Porto Empedocle. È stata infatti accolta la nostra richiesta che permetterà di far partire i nuovicon la massima efficienza e nei tempi previsti”.Ad annunciarlo il presidente della Regione Siciliana, Renato, dopo la presentazione di un emendamento da parte dei relatori al ddl di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2024 n.208, attualmente in fase di esame congiunto da parte delle commissioni Bilancio e Ambiente della Camera dei deputati. Il provvedimento adottato alla fine dell’anno scorso prevede all’articolo 2 misure urgenti per l’adeguamento delle infrastrutture idriche in Sicilia.Le parole del governatore“Queste somme aggiuntive – spiega– permetteranno di coprire i costi di avviamento e di gestione temporanea dei trenel primo anno di riattivazione.