Discariche di vecchie automobili, nei guai i gestori dei terreni e sei ditte

Un traffico di rifiuti che dalla provincia spezzina, in particolare Val di Magra e Val di Vara, è arrivato anche in Africa. E’ la pista sulla quale stanno lavorando i carabinieri forestali di che hanno denunciato un gruppo di persone e seiche avrebbero conferito ai trafficanti i rifiuti. In particolare si tratta diche dopo essere stata accatastate ine proprietà private venivano spedite in vari località anche in Nigeria. Un lavoro lungo e accurato che la scorsa settimana ha portato i carabinieri forestali al sequestro di un terreno sull’Aurelia a Castelnuovo Magra. Gli indagati avrebbero gestito in maniera illecita i rifiuti, in alcuni casi anche pericolosi, utilizzando container noleggiati attraverso una società appositamente creata per spedirli attraverso i porti della Spezia e di Genova con la complicità di alcune società di spedizioni.