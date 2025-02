Noinotizie.it - Dirige l’orchestra il maestro Fabio Barnaba. Tarantino anche nel “messaggio” Non è passata inosservata la sua maglia

Fra i cantanti in gara al festival di Sanremo la pugliese Serena Brancale. Diretta da un pugliese:per l’esattezza. Lui, sul palco dell’Ariston, lo ha ribaditocon la.—–Scrive:Esperienze di vita vissuta fino a qui.Le foto con la ziii, una strepitosa Serena Brancale che ieri ha tirato giù il tetto dell’Ariston! (Grazie Sere)I bellissimi e bravissimi Maria Tomba e Andrea Settembre.Le risate con il M. Nicola Brancale e con Alessandro Canini super professionisti (non li vedete cosí.. )I miei più sinceri ringraziamenti al nostro mitico boss Carlo Avarello per questa grande avventura, a Manuel Finotti the great producer e a tutto lo staff di Isola degli artisti.Grazie alla mia famiglia che mi è sempre vicino e alla mia compagna che ha ideato e curato i miei outfit.