DIRETTA Europa League Porto-Roma 0-0 | si parte LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Do Dragao’ tra i biancoblu di Anselmi e i giallorossi di Ranieri in tempo realeLafa visita alingallo in una gara valida come andata dei sedicesimi di finale di. Una sfida tra due formazioni che ambivano a qualcosa in più dei playoff che saràdall’arbitro tedesco Stieler.Claudio Ranieri, tecnico della(foto Ansa) – Calciomercato.itDa unai giallorossi di Claudio Ranieri, reduci dalla vittoria in Serie A contro il Venezia che li riavvicina alla zona coppe europee, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver totalizzato 12 punti nella fase a girone unico – frutto di tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte – che li ha fatti finire al quindicesimo posto in classifica. Dall’altrai biancoblu di Martin Anselmi, che hanno pareggiato le ultime tre partite della Ligaghese contro Santa Clara, Rio Ave e Sporting CP, hanno conquistato un punto in meno e sono finiti in diciottesima posizione.