Dietro le quinte di Sanremo | curiosità e complicità tra cantanti

C’è unufficiale, fatto di conferenze stampa, interviste, serate in diretta, lacrime ed emozioni. E poi c’è tutto un Festival sommerso,le, fatto di vita vera, di incontri edegli artisti durante la settimana frenetica della gara. Circondati dall’amore del proprio staff, dei fan, dei parenti e di intese anche inaspettate con alcuni colleghi. Se un tempo era quasi impossibile accedere a questo mondo, oggi, coi social, vi partecipiamo in parte anche noi. E scopriamo per esempio che Giulia De Lellis è arrivata ainsieme al suo Tony, e fa il tifo dall’albergo; che Achille Lauro non fa in tempo a mettere il naso fuori dall’albergo che viene sommerso dall’amore dei fan. Che Lucio Corsi si stira gli abiti da solo e mette bustine di patatine sotto le giacche per gonfiare le spalline.