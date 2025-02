Monzatoday.it - Dichiarazioni d'amore come una volta: l'iniziativa speciale di Poste Italiane per tutti gli innamorati

Leggi su Monzatoday.it

Un'romantica (ed elegantemente vecchio stile) per la festa degli. A lanciarla èche, anche quest'anno, ha deciso di celebrare l'dedicando a San Valentino due colorate cartoline filateliche. Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi.