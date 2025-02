Lettera43.it - Diario della seconda serata del Festival di Sanremo

Carlo Conti arriva alladeldiedizione 75, forte di ascolti bulgari come neanche all’imperatore Amadeus era successo. Lui è quindi particolarmente rilassato, a tratti anche divertito, complice la presenza sul palco di due mattatori giganteschi come Cristiano Malgioglio, irresistibile, e Nino Frassica, spassoso, e di Bianca Balti completamente a suo agio.Carlo Conti, Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio (Getty Images).Sul palco le lacrime di Francesca Michielin e la performance impeccabile di DamianoLa puntata, sotto il profilo musicale, offre la replica di metà delle canzoni in gara, quindi niente di nuovo. Chi ci aveva convinto continua a convincerci, chi ci aveva respinto anche. Le lacrime di Francesca Michielin, scoppiata in un pianto a dirotto subito dopo la sua claudicante performance, non migliorano certo le cose.