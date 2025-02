Formiche.net - Dialogo Trump-Putin. Ecco le prospettive per Ucraina e Ue secondo l’Ecfr

Leggi su Formiche.net

”È molto importante che Stati Uniti e Russia tornino a parlarsi al massimo livello. Dobbiamo lavorare insieme ed uniti tutti noi europei, con gli Usa, per riportare la pace nel nostro continente. Una pace giusta e duratura che non cancelli le ragioni dell’, un accordo che non sia una tregua provvisoria ma ristabilisca le regole e determini le condizioni per impedire nuove guerre o aggressioni”. La lettura del ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, non si discosta dai canoni con cui Roma ha affrontato l’invasione su larga scala dell’sin dal febbraio 2022.La dichiarazione arriva dopo la telefonata tra Donalde Vladimir, avvenuta nella giornata di ieri, in cui l’ex presidente americano ha invece interrotto il protocollo, riaprendo i ponti col Cremlino e annunciando l’intenzione di avviare immediatamente negoziati con la Russia per porre fine alla guerra in