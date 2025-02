Ilrestodelcarlino.it - Diagnosi: “Lei ha un tumore” e le asportano la tiroide. Ma era solo un’infiammazione

Pesaro, 13 febbraio 2025 – A 45 anni le tolgono laper unche in realtà non c’era, aveva. Il tribunale civile di Pesaro le riconosce, dopo 8 anni, un risarcimento di 72.100,52 euro oltre al pagamento delle spese legali a carico del chirurgo e della clinica privata in cui è stata operata. È l’epilogo della vicenda giudiziaria di una pesarese che nel 2017 si era rivolta al medico curante. La donna aveva sentito un nodulo alla base del collo e voleva vederci chiaro. Il dottore le prescrisse un’ecografia che in effetti evidenziò la presenza di una formazione nodulare solida. Una massa che andava esaminata con un esame istologico. E così avvenne. Un medico dell’ospedale di Muraglia effettuò l’agoaspirato e, dal referto istologico, l’ipotesi fu quella di una compatibilità “con metastasi da carcinoma papillifero della”.