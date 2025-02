Di padre in figlio due dei quattro giudici costituzionali eletti oggi sono figli di ex giudici e presidenti | la storia di Aldo Mazzini Sandulli e Annibale Marini

Leggi su Open.online

Lei, Maria Alessandra, è stata inserita nel quartetto all’ultimo (prima si era pensato persino ad unaacquisita, Gabriella Palmieri), lui, Francesco Saverio, è tra i prescelti da sempre, visto che ha fatto il consigliere giuridico di Palazzo Chigi ed è autore della riforma sul premierato. In ogni caso è da notare e fa forse riflettere che due dei,, 13 febbraio, dalle Camere, dopo un anno di attesa,dimolto importanti, chestati anchee con carriere di tutto rispetto. Ad, in particolare, è dedicato anche il premio della società degli amministrativisti, per il ruolo dibisogna invece andare ad un passato più recente, visto che è stato presidente della Consulta dal 2005 al 2006.