Devi fare così Grande Fratello Mariavittoria pressata da Lorenzo e Shaila Non potete dirmi questo

Quella che doveva essere un’occasione di relax si è trasformata in un vero e proprio scontro acceso alSpolverato eGatta, ormai inseparabili sia nel gioco che nelle strategie, hanno deciso di mettere sotto torchioMinghetti, accusandola di non esporsi abbastanza nelle nomination. Il confronto, partito in modo apparentemente tranquillo, è degenerato rapidamente, con la giovane concorrente che ha difeso il suo modo di giocare, sottolineando che per lei i rapporti umani vengono prima delle strategie.Durante la conversazione,hanno manifestato il loro malcontento nei confronti di, sottolineando come il suo atteggiamento poco incisivo nelle nomination non sia coerente con il resto del gruppo. Indispettita, la ragazza ha ribattuto: “Ma il vostro discorso è riferito ad Amanda? Voi non riuscite a comprendere che in questa casa si può stare in pace”.