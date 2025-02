Ilgiorno.it - Depuratore del Garda, indaga la Corte dei Conti

Ha trovato un seguito l’esposto dei sindaci del Chiese alladei, per i costi del progetto di depurazione e collettamento dei reflui del. L’esposto era stato depositato a novembre scorso, a pochi giorni dall’annuncio del nuovo commissario straordinario, il prefetto Andrea Polichetti che si era da poco insediato, di aver valutato come ottimale la localizzazione di Lonato, al posto di quella contestata di Gavardo e Montichiari. I sindaci del Chiese avevano comunque proceduto con l’esposto, firmato da 40 primi cittadini e dalla Comunità montana, per far luce sui costi dell’opera, cresciuti esponenzialmente. Una parte dei fondi, pari a 700mila euro, era stata erogata immediatamente per consentire il raggiungimento di un livello progettuale idoneo all’affidamento dei lavori, ma, secondo i sindaci, non ci sono tracce documentali che dettaglino come questi fondi siano stati spesi.