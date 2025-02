Liberoquotidiano.it - "Deportazioni Usa": ecco perché il Vaticano ha rilanciato la balla su Trump

No, decisamente non si tratta di un problema di errata traduzione odi una banale svista lessicale, come qualcuno vorrebbe credere o far credere. Insi conosce bene sia la lingua inglese sia quella italiana e soprattutto – da un paio di millenni – si coltiva l'arte della scelta appropriata e direi chirurgica delle parole, per accorciare o allungare le distanze, per mostrare amicizia o ostilità, per cogliere e valorizzare ogni possibile sfumatura diplomatica. Dunque, non foss'altro che per le polemiche che infuriano dal 20 gennaio scorso intorno all'executive orderiano in materia di immigrazione, se adesso in una lettera del Papa indirizzata ai vescovi statunitensi si parla esplicitamente di “deportazione”, anzi addirittura di “deportazione di massa di immigrati e rifugiati clandestini”, non può trattarsi di un errore materiale, di un equivoco, di un qui pro quo, ma di una precisa scelta della Santa Sede di polemizzare duramente contro Donalde la sua politica migratoria.