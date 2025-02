Denuncia 105 incidenti stradali in 18 anni ma non era sfortuna | l’ultimo errore del 45enne napoletano e la truffa all’assicurazione

Leggi su Open.online

Ci sono voluti 105perché undi origine partenopea finisse sul banco degli imputati con l’accusa di. L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe finto di essere rimasto coinvolto in numerosissimicon il solo scopo di ottenere i risarcimenti previsti dalla sua polizza assicurativa. Tra il 2001 e il 2019, ilhato 104: in media, uno ogni due mesi e mezzo. A incastrarlo è statosinistroto nel dicembre del 2019 a Portici, in provincia di Napoli, che ha fatto scattare la campanella d’allarme e lo ha fatto finire sul banco degli imputati. In questi giorni, scrive il Corriere di Torino, si è chiuso il processo d’appello, che ha confermato la condanna a 10 mesi di reclusione già emessa in primo grado.